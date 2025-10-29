Haberler

Gaziantep'te Modifiye Araçlar Gösteri Yaptı

Güncelleme:
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yılı etkinlikleri çerçevesinde modifiye araç gösterisi düzenlendi. Etkinlikte Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce otomobil tutkunu bir araya geldi ve kendi tasarımlarını sergiledi.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı etkinlikleri kapsamında modifiye araçlar gösteri yaptı.

Oğuzeli Belediyesi tarafından düzenlenen programda, Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce modifiye araç sahibi ve otomobil tutkunu bir araya geldi.

Etkinlikte araç sahipleri, kendi tasarımlarını ve modifikasyon yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Modifiye araç sahibi Kemal Çoban, AA muhabirine, programda güzel bir ortam olduğunu belirterek, kendilerine bu fırsatı veren Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin'e teşekkür etti.

Alanya'dan gelen Eray Ersan ise Gaziantep'te bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Gösteri için geldim. Burada güzel bir atmosfer var." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Kılınç - Güncel
