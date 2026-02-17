Haberler

Gaziantep'te Kuyumcu Soygunu: 1 Kilo Altın Çalındı

Gaziantep'te Kuyumcu Soygunu: 1 Kilo Altın Çalındı
Güncelleme:
Gaziantep'te maskeli ve silahlı 3 soyguncu, bir kuyumcu dükkanından yaklaşık 1 kilo altın çalarak kaçtı. İki soyguncu yakalanırken, üçüncü kişinin yakalanması için polis araştırmalarına devam ediyor.

GAZİANTEP'te maskeli ve silahlı 3 soyguncu girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 1 kilo altın çaldı. Olay sonrası soygunculardan 2'si yakalanırken, altınlarla birlikte kaçan 3'üncü şüphelinin yakalanması için polisin araştırması sürüyor.

Olay akşam saatlerinde Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İ.P. (17), İ.P.Ç.(17) ve E.Y.Ç. (17) isimli 3 soyguncu, girdikleri kuyumcu dükkanında biber gazı ile kuyumcuyu etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 1 kilo altını çalıp kaçtılar. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kuyumcu dükkanında polis ekiplerinin araştırmasının ardından şüphelilerden İ.P. ve İ.P.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri çaldıkları altınlarla birlikte kaçan E.Y.Ç isimli soyguncunan yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

