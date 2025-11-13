Gaziantep'te Kur Riski Yönetimi Paneli Düzenlendi

Gaziantep'te "GAİB Reel Sektör Şirketleri İçin Kur Riski Yönetimi ve Korunma Paneli" gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, GAİB hizmet binasında düzenlenen panelde, kur riski yönetimi, finansal koruma yöntemleri ve döviz piyasalarındaki güncel eğilimler konuları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Genel Sekreter Yardımcısı Aydın Kutlu, döviz kurlarındaki dalgalanmaların firmaların finansal risklerini etkin şekilde yönetebilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Programda, yatırımcılar ve firma sahipleri fikir alış verişinde bulundu.

Panel, firma sahiplerinin çeşitli sunumlarıyla sona erdi.