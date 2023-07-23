Gaziantep'te kavşakta trafik kazası: 2 yaralı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobillerin kavşakta çarpışıp, refüje çıktığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şahinbey ilçesi Burç Kavşağı Hayvanat Bahçesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Burç istikametinden şehir merkezine doğru gelen Hasan Furkan Tilki yönetimindeki 27 AIP 448 plakalı otomobil, Sezai Bucak idaresindeki 27 UK 842 otomobille kavşakta dönerken çarpıştı. Meydana gelen kazada, araçlar refüje çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2 kişiyi olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP