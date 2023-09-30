Gaziantep'te Kapkaç ve Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

Gaziantep'te çok sayıda kapkaç, motosiklet hırsızlığı ve silahlı yağma olayının şüphelisi yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde meydana gelen kapkaç, motosiklet hırsızlığı ve silahlı yağma olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde 5 kapkaç, 7 motosiklet hırsızlığı ve 1 silahlı yağma olayının şüphelisi yakalandı. Yakalanan şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP