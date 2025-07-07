Gaziantep'te Kaçak Maden Ocağı Açan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, izinsiz maden ocağı açarak krom çıkaran 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Devlet arazisinde kaçak kazı yaparken tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaçak maden ocağı açarak krom çıkaran 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan denetimler kapsamında kırsal bir bölgede ocak tespit edildi.

Çalışma kapsamında, izinsiz olarak devlet arazisinde kaçak kazı yaparak maden ocağı açtıkları ve krom madeni çıkarttıkları belirlenen A.D, M.F. ile F.D. suçüstü yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınırken, kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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