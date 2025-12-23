Haberler

Gaziantep'te 1 milyon 350 bin TL'lik kaçak elektronik eşya ele geçirildi

Gaziantep'te 1 milyon 350 bin TL'lik kaçak elektronik eşya ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te jandarma, gümrük kaçağı elektronik eşya satan bir iş yerine düzenlediği operasyonda toplam değeri 1 milyon 350 bin TL olan çeşitli elektronik malzemeler ele geçirdi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 350 bin TL olan gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kentte gümrük kaçağı elektronik malzemeler satan bir iş yeri olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler A.S.'ye ait iş yerine operasyon düzenledi. Aramalarda, piyasa değeri 1 milyon 350 bin TL olan 31 tablet, 103 akıllı kol saati, 845 kablosuz kulaklık, 745 şarj adaptörü, 1817 şarj kablosu, 142 kablosuz hoparlör, 165 tıraş makinesi ve 25 akıllı kamera ele geçirildi. Elektronik malzemelere el koyan ekipler, A.S.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

29 gündür evden çıkmıyor! Cansever sağlık durumunu anlattı

Lösemi olduğunu duyurmuştu! Usta sanatçıdan üzen haber
Kurdukları tuzağa bakın! Görüntüyü izleyen bölge halkı endişeli

Kurdukları tuzak akıl almaz! Görüntüyü izleyen bölge halkı endişeli
Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
29 gündür evden çıkmıyor! Cansever sağlık durumunu anlattı

Lösemi olduğunu duyurmuştu! Usta sanatçıdan üzen haber
Şeyma Subaşı yine Kur'an-ı Kerim'i paylaştı, o sözleri yazdı: Allah herkese nasip etsin

Yine Kur'an-ı Kerim'i paylaşıp o sözleri yazdı! Dikkat çeken ifadeler
Çanakkale'de eski karı koca silahla öldürüldü

Eski karı koca otoparkta vurularak öldürüldü
title