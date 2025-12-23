Gaziantep'te 1 milyon 350 bin TL'lik kaçak elektronik eşya ele geçirildi

GAZİANTEP'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 350 bin TL olan gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kentte gümrük kaçağı elektronik malzemeler satan bir iş yeri olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler A.S.'ye ait iş yerine operasyon düzenledi. Aramalarda, piyasa değeri 1 milyon 350 bin TL olan 31 tablet, 103 akıllı kol saati, 845 kablosuz kulaklık, 745 şarj adaptörü, 1817 şarj kablosu, 142 kablosuz hoparlör, 165 tıraş makinesi ve 25 akıllı kamera ele geçirildi. Elektronik malzemelere el koyan ekipler, A.S.'yi gözaltına aldı.