Gaziantep'te İlk Nohut Hasadı Başladı

Gaziantep'te İlk Nohut Hasadı Başladı
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Gaziantep'in Araban ilçesinde nohut hasadı sezonu başladı. Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, 35 bin dönümlük tarlada gerçekleştirilen hasat için dualar etti ve Araban nohudunun ülke genelinde talep gördüğünü belirtti.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, yılın ilk nohut hasadına başlandı.

Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, ilçeye bağlı Kırsal Yukarı Karavaiz Mahallesi'ndeki 35 bin dönümlük tarladaki nohut hasadına katıldı.

Sezonun, çiftçilere hayır ve bereket getirmesini dileyen Altun, Araban nohudunun ülkenin her bölgesinde pazar bulabildiğini söyledi.

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel
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