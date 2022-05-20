Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı - Haberler

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Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 hırsızlık olayının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarına karışan 28 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan 7'si tutuklandı, 21'i serbest bırakıldı.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Haberler

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