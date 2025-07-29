Gaziantep'te Halı Fabrikasında Yangın
GAZİANTEP'te bir halı fabrikasının deposunda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
GAZİANTEP'te bir halı fabrikasının deposunda yangın çıktı. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.
Körkün Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir halı fabrikasının deposunda, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Duman yükseldiğini gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel