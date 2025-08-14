Gaziantep'te Depremzede Yetiştiricilere Faizsiz Ahır Kredisi Desteği

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzede yetiştiriciler için başlatılan faizsiz ahır kredisi desteği kapsamında ilk ahırın temeli atıldı.

TÜRKVET sistemine kayıtlı ve deprem öncesi aktif hayvancılık yapan vatandaşlara AFAD Başkanlığı desteğiyle sağlanan proje kapsamında 23 hak sahibi bulunuyor.

İlk hak sahibinin ahırı için Gedikli Mahallesi'nde temel atma töreni gerçekleştirildi.

Daha sonra Atatürk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen rezerv alanda anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.

Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas, yapılan çalışmalarla Nurdağı'nın kaderinin değişeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"3 bin 249 konutluk rezerv alanda bugüne kadar 373 konutun anahtarları teslim edilirken, 78 aile evlerine yerleşti. İlçe genelinde kırsal dahil toplam 7 bin 499 konutun yapılması planlanıyor. Teslim edilen konut sayısı ise 3 bin 548'e, evine yerleşen aile sayısı 2 bin 945'e ulaştı."

Anahtarını teslim alan Ayşe Yılmaz ise depremde yakınlarını kaybettiklerini, çadırda ve konteynerde kaldıklarını belirterek evlerine girecekleri için mutlu olduklarını, emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Feray Yılmaz, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun ve ilçe protokolü katıldı.