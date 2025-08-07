Gaziantep'te Çiftçilere Akıllı Sulama Desteği

Güncelleme:
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 200 çiftçiye yağmurlama ve damlama sulama sistemi desteği vererek tarımda su israfını önlemeyi hedefliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarımda akıllı uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla projeler sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarımda akıllı uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla projeler sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, meyve ve sebze yetiştiriciliği yapan, en az 10 dekarlık tarımsal ürün yetiştirme alanına sahip 200 çiftçiye yağmurlama ve damlama sulama sistemi desteği verdi.

Proje kapsamında yüzde 85 hibeli olacak şekilde faydalanan çiftçilere ayrıca akıllı tarım uygulamaları doğrultusunda akıllı sulama anahtarı ve nem sensörü de kuruldu.

Sistem, akıllı sulama anahtarı istasyonu ile birlikte kullanıldığında araziye gitmeden ilgili uygulama üzerinden bitkinin ihtiyaç duyduğu su miktarını belirliyor.

Projeyle su israfının önlemesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
