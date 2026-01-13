Gaziantep'te Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin arsa parselleri belirlendi

Gaziantep'te, Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi arsa ön tahsisi yapılan yatırımcıların parsellerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Gaziantep Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, kura çekiminde, ön tahsis yapılan 110 firma için 124 parselin yerleri belirlendi.

Kura çekimi, parsellerin büyüklük ve niteliklerine göre oluşturulan arsa grupları esas alınarak noter eşliğinde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oğuzeli Kaymakamı Mikail Ersöz, organize sanayi bölgelerinin kalkınma ve istihdam açısından önemli olduğunu belirtti.

Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin de kura çekiminin hayırlı olmasını diledi.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünver ise ayakkabı ve yan sanayi sektörünün sanayi bölgeleriyle daha da güçlendiğini kaydetti.

Gaziantep Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat da kura çekiminin hayırlı olmasını dileyerek, yatırımcıların kısa sürede projelerini hayata geçirmesinin önemli olduğunu belirtti.

Programa, Şehitkamil Belediye Başkan Vekili ve GSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Aslansoy, OSB Yönetim Kurulu, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen, Gaziantep Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Abdurrahman Kutlu ve firma temsilcileri katıldı.