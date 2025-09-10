Haberler

Gaziantep'te Araban Sarımsağı Ekim Sezonu Başladı

Gaziantep'in coğrafi işaret tescilli Araban sarımsağında 2026 yılı için ekim işlemlerine başlandı. Çiftçiler, 30 bin dönüm alanda bu özel sarımsağı yetiştirecek.

Gaziantep'in coğrafi işaret tescilli Araban sarımsağında 2026 yılı sezonu için ekime başlandı.

İlçedeki çiftçiler, Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilli Araban sarımsağını 30 bin dönüm alanda ekmeye başladı.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, çiftçilere yeni sezonun hayırlı olması dileyerek, "Araban sarımsağını diğer sarımsaklardan ayıran en önemli detaylardan birisi diğer sarımsak üretimi yapılan bölgelerde dikim ile hasat arası 5 ay sürerken, Araban sarımsağı 9 ay gibi uzun bir süre içinde toprakta daha uzun süre kalarak besleniyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel
