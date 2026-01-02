Haberler

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'den Araban-Besni yolu açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Araban-Besni arasındaki duble yol yapım çalışmalarında asfaltlama aşamasına geçildiğini duyurdu. Çalışmalar Eylül 2025 itibarıyla başladı ve ilk 4 kilometrelik bölüm tamamlandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Araban-Besni arasındaki duble yol yapım çalışmalarında asfaltlama aşamasına geçildiğini bildirdi.

Şahin yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep–Yavuzeli– Araban hattında daha önce tamamlanan duble yolun devamı niteliğindeki Araban–Besni güzergahında yapım çalışmalarına Eylül 2025 itibarıyla başlandığını belirtti.

Başlayan çalışmalar kapsamında ilk 4 kilometrelik kesimin Plentmiks temel seviyesinde tamamlandığını dile getiren Şahin, şunları kaydetti.

"Bir yandan yol yapım imalatlarını sürdürürken, diğer yandan güzergah üzerinde bulunan ve çalışmaları yavaşlatan enerji nakil hatlarının proje ve deplase işlemleri için ilgili kurumlarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda özellikle BOTAŞ'a ait petrol boru hattı geçişi için koruma yapısı ve baca deplasesi süreci devam ediyor. Tüm altyapı kurumlarıyla koordinasyon içinde hareket edip özellikle kar yağışı sonrası yol yüzeyinin korunması amacıyla astar uygulaması yapılmıştır. Sathi kaplama imalatı kış şartlarında teknik olarak mümkün olmadığı için bu imalat için gerekli agrega malzemeleri şantiyeye stoklanmış ve uygulamaya hazır hale getirilmiştir."

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinin ifadesi kan dondurdu: Babam bilerek öldürdü

Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinden kan donduran ifade
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Vasco da Gama, Carlos Cuesta'yı takımda tutmak istiyor

Galatasaraylıları havalara uçuracak gelişme
Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinin ifadesi kan dondurdu: Babam bilerek öldürdü

Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinden kan donduran ifade
Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı
Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu

Mersin'de öğrencisinin tüfekle yaraladığı okul müdüründen haber var