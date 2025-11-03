Gaziantep'in Araban ilçesinde buğday ekimi hazırlıkları tamamlandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde çiftçiler, 2026 yılı buğday ekimi öncesi tohumluk hazırlıklarını tamamladı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede her yıl ortalama 100 bin dönümün üzerinde buğday ekimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Altun, bu yıl da çiftçilerin ekim hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladığını belirterek, "Araban Ovası'nın verimli topraklarında üreticilerimiz, buğday ekimi için ayırdıkları tarlaları traktörle sürüp ekime hazır hale getirdi. Haziran ayında da tohumluk buğdayların hasadına başlanacak." dedi.

Çiftçilerden Yusuf Karataş ise bu yıl makarnalık sert buğday tohumundan 30 kilogram ekeceğini ifade etti.