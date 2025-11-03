Haberler

Gaziantep'in Araban ilçesinde buğday ekimi hazırlıkları tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, çiftçilerin 2026 yılı buğday ekimi öncesi hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladığını belirtti. Her yıl ortalama 100 bin dönüm alanın ekim için hazırlandığı ilçede, buğdayların hasadına Haziran ayında başlanacak.

Gaziantep'in Araban ilçesinde çiftçiler, 2026 yılı buğday ekimi öncesi tohumluk hazırlıklarını tamamladı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede her yıl ortalama 100 bin dönümün üzerinde buğday ekimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Altun, bu yıl da çiftçilerin ekim hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladığını belirterek, "Araban Ovası'nın verimli topraklarında üreticilerimiz, buğday ekimi için ayırdıkları tarlaları traktörle sürüp ekime hazır hale getirdi. Haziran ayında da tohumluk buğdayların hasadına başlanacak." dedi.

Çiftçilerden Yusuf Karataş ise bu yıl makarnalık sert buğday tohumundan 30 kilogram ekeceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan Barış Alper hamlesi

Taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper hakkında yeni gelişme
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı

Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı
Okan Buruk'tan Barış Alper hamlesi

Taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper hakkında yeni gelişme
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı

MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı

Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı
Erdoğan: İslam alemi Sudan'da akan kanı durdurmalı

Erdoğan'dan iç savaşın kan gölüne çevirdiği ülke için tarihi çağrı
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok
CHP'ye geçeceği söylenen Koray Aydın kararını verdi

CHP'ye geçeceği söylenen Koray Aydın kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.