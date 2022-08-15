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Gaziantep gündem haberleri: Gaziantep'te gelinlerin düğün öncesi kuaför ve bakımları belediyeden

Gaziantep gündem haberleri: Gaziantep'te gelinlerin düğün öncesi kuaför ve bakımları belediyeden

Gaziantep haberler: Gaziantep'teki Şahinbey Belediyesine bağlı sosyal tesisteki öğretici ve kursiyerleri, yeni evlenecek ihtiyaç sahibi çiftlerin kuaför ve bakımlarını ücretsiz olarak veriyor.

Gaziantep'teki Şahinbey Belediyesine bağlı sosyal tesisteki öğretici ve kursiyerleri, yeni evlenecek ihtiyaç sahibi çiftlerin kuaför ve bakımlarını ücretsiz olarak veriyor.

Binevler Mahallesi Sosyal Tesisi'ndeki kuaför kursu öğretici ve kursiyerleri, evlenmek kararı veren çiftlere destek sağlamak için "Bir Destek de Bizden Olsun" projesini başlattı.

Bu kapsamda öğretici ve kursiyerler, başvuran yeni evlenecek kadınların saç tasarımı, makyaj ve bakımı ücretsiz olarak sağlıyor.

Tesis Yöneticisi Yüksel Güdemez, AA muhabirine, tesislerinde 22 ayrı dalda hizmet verildiğini ve bunlardan bir tanesinin de kuaför branşı olduğunu söyledi.

Birçok sosyal sorumluluk projesini yürüttüklerini ifade eden Güdemez, "Yeni evlenecek çiftlerimiz bize başvuruyor. Bizde saç bakımlarını üstleniyoruz. Gelinimizin saçını tasarlıyoruz, makyajı ve bakımları yapıyoruz. Bu hizmetler ücretsiz şekilde yapıldıktan sonra çiftimiz, nikah dairesine gidecek. Amacımız çiftlere maddi olarak yanlarında olduklarını hissettirmeyi amaçlıyoruz ve bunu inşallah başaracağız." dedi.

Hizmetten faydalanan Tuğçe Emin Katıl ise ilgililere teşekkür etti.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Binevler Mahallesi Gaziantep Şahinbey Kuaför Güncel Haberler

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