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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin sporcularla bir araya geldi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin sporcularla bir araya geldi
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde ulusal ile uluslararası organizasyonlarda derece elde eden sporcularla buluştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde ulusal ile uluslararası organizasyonlarda derece elde eden sporcularla buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kulüp sporcuları 2026 yılından itibaren 11 farklı ülkede düzenlenen organizasyonlarda 16 Avrupa ve dünya derecesi elde etti.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda kazanılan derecelerle kulübün toplam başarı sayısı 9 bin 246'ya ulaştı.

Kulübün, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için belirlediği 10 bin başarı hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Şahin, buluşmada sporcuları tek tek tebrik ederek katıldıkları organizasyonlar ve elde ettikleri dereceler hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun eğitim, bilim, sağlık, spor, kültür ve sanatla mümkün olduğunu belirtti.

Sporun yaşamın merkezinde yer alması gerektiğini ifade eden Şahin, "Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunuyor. Spor hayattır, hayat spor. Sporla başarılı olan hayatta da başarılı olur. Her şey siz sporcularla başlıyor ve sizinle bitiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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