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Gaziantep Belediyesi'nden Çocuklar İçin Yarı Yıl Atölyeleri

Gaziantep Belediyesi'nden Çocuklar İçin Yarı Yıl Atölyeleri
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılının yarı yıl tatilinde çocuk ve gençler için çeşitli atölye etkinlikleri düzenleyecek. 7-25 yaş arası katılımcılar, sanat, spor, doğa bilimleri ve teknoloji konularında atölyelere katılabilecek. Ayrıca, 'Uçtu Uçtu Hezarfen' adlı oyun da sahnelenecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve gençlerin yarı yılı dolu dolu geçirmesi için atölye hazırladı.

Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi yarı yıl tatilinde çocuk ve gençlere, sanat, spor alanında gelişimlerine katkı sağlamak adına 9 merkezde yapılacak çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Turizm Daire Başkanlığı, 7-16 yaş, 6-14 yaş ve 15-25 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik doğa bilimleri, astronomi, havacılık, uzay, tasarım, matematik, teknoloji, yapay zeka atölyelerinde etkinlik düzenleyecek.

Atölye etkinliklerinin yanı sıra 28-29 Ocak'ta Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Sahnesi'nde "Uçtu Uçtu Hezarfen" adlı oyunu da izleyicilerin beğenisine sunacak.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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