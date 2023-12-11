Gaziantep 5. OSB'deki Ambalaj Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ( Osb ) bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
5. OSB'deki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.