Gaziantep 5. OSB'deki Ambalaj Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ( Osb ) bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

5. OSB'deki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.