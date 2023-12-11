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Gaziantep 5. OSB'deki Ambalaj Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

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Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ( Osb ) bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

5. OSB'deki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Gaziantep OSB İtfaiye Ekonomi Güncel Haberler

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