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Gazi Koşusu Şampiyonu Divine Heart, Harada Damızlık Aygır Olarak Kullanılıyor

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Yarış kariyeri boyunca sahibine 2,2 milyon lira kazandıran Divine Heart, Eskişehir'deki bir harada damızlık aygır olarak kullanılıyor. 2013 yılında Gazi Koşusu'nu kazanan at, çeşitli dereceler elde etti ve sahibine büyük başarılar yaşattı. Şimdi ise yeni taylar kazandırmak için harada bulunuyor.

Yarış kariyeri boyunca sahibine 2,2 milyon lira kazandıran, pistlerin efsane safkan İngiliz atlarından, 2013 yılında Gazi Koşusu'nu kazanan Divine Heart, Eskişehir'deki bir harada damızlık aygır olarak kullanılıyor.

Divine Heart, 2012 yılında Ankara'da yaptığı ilk koşusunda ikinci olarak yarışseverlerin dikkatini çekti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nu 2013'te kazanan Divine Heart, 2014'te sakatlandı.

Yaklaşık 2 yıl aradan sonra yeniden pistlere dönen safkan İngiliz atı, hem kum hem de çim pistlerde toplam 40 yarışta 8 birincilik, 9 ikincilik, 3 üçüncülük ile çeşitli dereceler elde etti.

Sahibine kariyeri boyunca 2,2 milyon lira kazandırdı

Babası Divine Light ve annesi Sultaniye'nin genlerini taşıyan Divine Heart, 23 Ocak 2018'de Adana'daki Misis Koşusu'nda bir kez daha yarışseverlerin huzuruna çıktı. Burada dördüncü olan ve bu yarışın ardından sakatlığı nedeniyle bir daha pistlere dönemeyen Divine Heart, yarış kariyerinde sahibine 2 milyon 209 bin 65 lira kazandırdı.

Damızlık aygır olarak kullanılan İngiliz atı, 2024 yılının haziran ayında sona erecek aşım sezonu boyunca Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Yenel Kaya Pansiyon Harası'nda kalacak.

"Tamamen koşmak ve şampiyon olmak için doğmuş bir at"

Atın sahibi Atila Özkan, AA muhabirine, 2010 doğumlu Divine Heart'ın dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren kendilerinde olduğunu söyledi.

Divine Heart'ın annesi Sultaniye'nin de sahibi olduğunu ifade eden Özkan, şöyle konuştu:

"Babası da Divine Light isimli bir attı. Divine Heart, Bursa'nın Karacabey ilçesinde yetişti. Yetiştiricileri iyi bir tay olacağını bizlere söylüyorlardı. Antrenörler eşliğinde çalıştıktan sonra pistlere indi. Gerçekten de bizi yanıltmadı. Yarış hayatı boyunca başarılar elde etti. 40 yarışta 8 birincilik, 9 ikincilik, 3 üçüncülük elde etti. Divine Heart 4 kez dördüncü, 5 defa da altıncı oldu. Hem çim hem kum pistte başarılı oldu. 2013 yılında Gazi Koşusu'nda birincilik elde etti."

Özkan, 2014 yılında sakatlanan atını pistlerden çekip aygır olarak hayatını sürdürmesine karar verdiklerini, Divine Heart'ın iyileştiği anlaşılınca 2016 yılında yeniden pistlere döndüğünü söyledi.

Başarılı safkan İngiliz atının pistlerde adından söz ettirdiğini anlatan Özkan, "Tamamen koşmak ve şampiyon olmak için doğmuş bir at. Şimdilerde yetiştiricilere aygır olarak hizmet ediyor. Kendisi gibi başarılı tayları olmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yarış camiasına yeni taylar kazandıracak"

Divine Heart'ın Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde bulunduğu haranın sahibi ve at yetiştiricisi Yenel Kaya da 2021 yılında tanıştıkları Atila Özkan ile dostluklarının sürdüğüne değinerek, söz konusu dönemde başarılı İngiliz atından yavru aldıklarını dile getirdi.

Kaya, 15 Şubat'ta başlayacak aşım sezonu boyunca Divine Heart'ı çiftliğinde konuk edeceğini belirterek, "Haziran ayının sonuna kadar bizimle birlikte olacak. Gazi Koşusu şampiyonu Divine Heart, yarış camiasına yeni taylar kazandırmak için burada olacak. Onun dışında ekürisi Hemsworth de çiftliğimizde. Her doğan tay, yetiştiriciler için bir umut oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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