Gazeteci Osman Saffet Arolat Hayatını Kaybetti

Nasıl Bir Ekonomi gazetesi başyazarı Osman Saffet Arolat, 81 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi olan Arolat, uzun yıllardır gazeteci ve yazar olarak görev yapmıştır.

Nasıl Bir Ekonomi gazetesi başyazarı gazeteci Osman Saffet Arolat (81), hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören Arolat, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi, 2013 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve sürekli basın kartı sahibi, Nasıl Bir Ekonomi gazetesi başyazarı Osman Saffet Arolat, 81 yaşında yaşamını yitirdi. Önceki günden bu yana İstanbul'daki Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Arolat'ın durumu, gece 04.30 dolaylarında ağırlaştı. Arolat, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

TGC: AİLESİNE VE BASIN TOPLULUĞUMUZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ

TGC Yönetim Kurulu'ndan yapılan başsağlığı açıklamasında, "Üyemiz, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi başyazarı Osman Saffet Arolat'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Uzun yıllardır gazeteci ve yazar olarak görev yapan Osman Saffet Arolat'ın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz" denildi.

ÇANAKKALE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Arolat için yarın saat 11.00'de Gazeteciler Cemiyeti'nde anma töreni düzenlenecek. Cenaze namazı da aynı gün Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak. Cenazesi ise perşembe günü öğle namazından sonra Çanakkale Assos Behram Kale Mezarlığı'na defnedilecek.

AROLAT KİMDİR?

Şair Ali Mümtaz Aralot'un oğlu olan Osman Saffet Arolat, Ankara'da 1942 yılında dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında gençlik hareketlerinin içinde yer aldı. Eylemlere katıldı, broşürler ve afişler hazırladı, sendika gazeteleri çıkardı. Lise yıllarından itibaren başladığı gazetecilik mesleğinin her kademesinde yer alarak sembol isimlerinden oldu. 1962 yılında Ankara'da Öncü gazetesinde gazeteciliğe adım attı. Bir dönem ANT dergisinde yazıişleri müdürlüğü yaptı. Yazıları nedeniyle yargılanarak tutuklandı. Uzun yıllar haber ajansçılığı, yabancı radyo muhabirliği ve televizyonculuk gibi işler de yaptı. Dünya gazetesinde yayın yönetmenliği görevini üstlendi. Nasıl Bir Ekonomi gazetesinin kuruluşunda yer aldı, başyazarlığını sürdürdü. Anılarını, "Babıali Anılarım ile Bir Gençlik Liderinin Anıları" kitap dizisinde topladı.