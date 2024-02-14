Ganalı Ressam Kojo Marfo'nun 'Umut Denemesi' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Ganalı Ressam Kojo Marfo'nun eserlerinin yer aldığı "Umut Denemesi" sergisi, DG Art Project'te sanatseverlerle buluştu.

Serginin küratörü Zeynep Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marfo'yu ve sanatsal kişiliğini uzun süren araştırmalar sonucu tanıdığını belirterek, "Kojo Marfo Ganalı. Çocukluk yıllarında, kendi kültüründe çok iyi yaşayan, mutlu bir çocukluk geçiren bir sanatçı. Çocukluğunda da sanata çok yatkın. Fakat ailesi onun sanat yapmasına karşı. Buna rağmen Kojo İngiltere'de temellerini atıyor sanatının. O kadar uzak yaşamasına rağmen uzun zamandır kültüründen hiç uzaklaşmadan resimlerini yapmış." dedi.

Marfo'nun çalışmalarının durağan figürler ve aile tablosu ağırlıklı olduğuna işaret eden Öztürk, şu bilgileri verdi:

"Eserlerinde hep bir anne ve çocukları görüyoruz. Baba figürü belki var, belki yok ama hep dip dibe yapışmış insanları görürsünüz. Bir çekirdek aile görüntüsü izlersiniz. Bu figürleri hareketlendiren şey, resimlerdeki renkler. Canlı, parlak renkler ve kullandığı aksesuarlar, çiçekler, o durağanlığı, dinginliği bir anda ritme çevirmiş. Bu da Kojo'nun ailesinde ne kadar mutlu yaşadığını yansıtıyor."

" Türkiye'nin Kojo Marfo'yu tanıması lazım"

Sergide Marfo'nun çoğunluğu Türkiye için özel yapılmış 12 eserinin bulunduğunu kaydeden Öztürk, "Resimlerin içindeki renk harmonisi o kadar canlı, parlak ve ebatlar o kadar büyük ki, sanki galerinin içinde 12 değil, 24 eser varmış gibi. Her tablonun içinden ayrı ayrı pencereler çıkarttığınızda farklı tablolar çıkıyor." şeklinde konuştu.

Öztürk, Marfo'nun çoğu eserinde siyah-beyaz dengesi ve uyumuna rastlandığını aktararak, "Çok yakın bir arkadaşı vitiligo hastalığına yakalandığı için o hastalığa dikkat çekmek üzere neredeyse bütün eserlerinde siyah-beyaz temasını bulabiliyoruz." dedi.

Marfo'nun Kovid-19 döneminde keşfedildiğinin altını çizen Öztürk, "Kendisi maalesef son anda yakalandığı hastalık nedeniyle sergi için İstanbul'a gelemedi, fakat Umut Denemesi, Kojo'nun Türkiye'deki ilk kişisel sergisi niteliğinde. Biz bu vesileyle tüm sanatseverleri sergiye bekliyoruz. Tüm Türkiye'nin Kojo Marfo'yu tanıması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Zorluklar ve hedefler varlığımızın çekirdeğini oluşturuyor"

Sergiye çevrimiçi ortamda katılan Kojo Marfo ise, Umut Denemesi'nin insanın hayatındaki sevinç, umut ve mücadelesini yansıtan bir sergi olduğuna dikkati çekerek, "Zorluklar ve hedefler varlığımızın çekirdeğini oluşturuyor. Sergi benim bu konulardaki kişisel tecrübelerimin yanı sıra bu yolculuğumda tanıştığım insanların hayatını da irdeliyor. Bu hikayeleri paylaşarak ve özellikle tek başına yaşayan annelerin, tüm ailenin yükünü üstlenişine ışık tutarak, başarı yolunda karşımıza çıkan engellere müteşekkir olmamız gerektiğine dair ilham veriyorum." ifadelerini kullandı.

Marfo, Türkiye'yi daha önce hiç ziyaret etmediğini fakat Londra'da çok sayıda Türk arkadaşı olduğuna vurgu yaparak, "Türk kültürü ve yemekleri konusunda oldukça uzmanım. Artık Türkiye'yi ziyaret etme zamanım geldi diye düşünüyorum ve bunun için çok heyecanlıyım. Umarım Türk halkı, sergideki anlayış ve ortak insanlık mesajını takdir edecektir." dedi.

Sergi 11 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.