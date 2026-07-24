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Gana ile Fas arasında 11 işbirliği anlaşması imzalandı

Gana ile Fas arasında 11 işbirliği anlaşması imzalandı
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Gana ve Fas, hava hizmetleri, gümrük, eğitim, bilim, teknoloji ve spor gibi çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan 11 mutabakat zaptı imzaladı.

Gana ve Fas, hava hizmetleri, gümrük, eğitim, bilim, teknoloji ve spor gibi çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan 11 mutabakat zaptı imzaladı.

Gana Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gana ile Fas arasındaki İkinci Daimi Ortak İşbirliği Komisyonu (PJCC) Bakanlar Toplantısı, başkent Akra'da yapıldı.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa ile Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın eş başkanlığında düzenlenen toplantının ardından taraflar arasında 11 mutabakat zaptı imzalandı.

Anlaşma ve mutabakat zabıtları, hava hizmetleri, gümrük konularında karşılıklı idari yardım, standardizasyon ve metroloji, yükseköğretim, bilimsel ve teknolojik işbirliği, meteoroloji ve klimatoloji, diplomatik eğitim, mesleki eğitim, akademik burs ve stajlar, spor ve arşivler gibi alanları kapsıyor.

Taraflar ayrıca Fas Ulusal Hidrokarbonlar ve Madenler Ofisi (ONHYM) ile Gana Maden Komisyonu ve Gana Jeoloji Araştırma Kurumu arasında bilimsel ve teknik işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

Bakanlar, anlaşmalar kapsamında alınan kararların etkin şekilde uygulanmasına bağlılıklarını teyit ederek, yenilenen ortaklığın Gana ile Fas arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmesini ve Afrika'nın entegrasyonu ile kıtanın ortak kendine yeterliliğine katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: AA
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