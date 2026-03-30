Gana, Hindistan ile borç yapılandırma anlaşması imzaladı

Gana, Hindistan İhracat-İthalat Bankası (EXIM India) ile ikili borç yeniden yapılandırma anlaşması imzaladı.

Gana Maliye Bakanı Cassiel ATO Forson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, anlaşmayı Gana hükümeti adına imzaladığını bildirdi.

Bakan Forson, anlaşmanın ülkenin imzaladığı 11'inci ikili borç yapılandırma anlaşması olduğunu belirtti.

Forson, ülkenin borç sürdürülebilirliği konusunda ilerleme kaydettiğini, düşük borç riski seviyesine doğru istikrarlı bir şekilde ilerlediklerini ve en zorlu dönemin geride kaldığına dair net göstergeler bulunduğunu savundu.

Hükümetin yeniden yapılandırılan tüm borç yükümlülüklerini zamanında yerine getirme konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Forson, borç sürdürülebilirliğinin tüm finansman kararlarının merkezinde yer alacağını ifade etti.

Sürdürülemez borçlanma sürecine Gana'nın yeniden girmeyeceğini belirten Forson, bu kapsamda yeni bir "Krediler Yasası" hazırlanacağını açıkladı.

Söz konusu düzenlemenin, alınacak her borcun kullanım alanını net şekilde tanımlayacağını kaydeden Forson, her kredinin yüksek etkili ve maliyetine değen yatırımlara yönlendirileceğini ifade etti.

Bakan Forson, hükümetin temel ilkesinin ise "alınan her borcun karşılığını vermesi ve Gana halkına somut faydalar sağlaması" olacağını vurguladı.