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Gana'da Cumhurbaşkanı ve Genel Seçimlere 3 Gün Kaldı

Gana'da Cumhurbaşkanı ve Genel Seçimlere 3 Gün Kaldı
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Gana halkı 7 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve genel seçimleri için sandık başına gidecek. Siyasi partiler yoğun mitinglere devam ederken, ekonomik sorunlar ve seçimlere katılım konusundaki kaygılar gündemde.

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da halk, cumhurbaşkanı seçimi ve genel seçimler için 7 Aralık'ta sandık başına gidecek.

Seçime 3 gün kalan Gana'da siyasi partiler, ülkenin farklı bölgelerindeki mitinglerine yoğun bir şekilde devam ediyor.

Başkent Akra'da, seçim yarışına katılacak adayların posterleri cadde ve sokaklara asıldı.

Ganalıların bir kısmı, seçimde oy kullanmayacağını belirtirken bazıları ise hükümetin değişimi için oy kullanmaları gerektiğini söylüyor.

Sani Shaibu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin ekonomik durumunun kötü olduğunu, hükümetin değişmesi halinde mevcut ekonomik zorlukların aşılacağını söyledi.

Ganalı Yohany ise yeni seçilecek hükümetin de mevcut hükümet gibi halkın yararına çalışmayacağını düşündüğünü belirterek seçimlerde oy kullanmayacağını kaydetti.

Yohany, "Bu adaylar bizi düşünmüyorlar. İktidara gelmek istediklerinde bizi güzelce kandırıyorlar ama gücü elde ettikten sonra kimseyi düşünmüyorlar." dedi.

Yaklaşık 34 milyon nüfusu olan Gana'da, cumhurbaşkanı seçiminde 13 aday yarışacak.

Ülkede 7 Aralık'ta düzenlenecek seçimlerde 18,7 milyondan fazla kişinin oy kullanması bekleniyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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