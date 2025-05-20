Galatasaray Taraftarına Silahlı Saldırı: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Galatasaray Taraftarına Silahlı Saldırı: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı
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Galatasaray Taraftarına Silahlı Saldırı: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı
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Caddebostan Sahili'nde Galatasaray taraftarları arasında çıkan tartışmada bir kişi vuruldu. Olayın şüphelisi M.A. gözaltına alındı ve yaralanan S.O. hastaneye kaldırıldı.

(İSTANBUL) Caddebostan Sahili'nde dün akşam saatlerinde çıkan tartışmada Galatasaray taraftarı bir kişinin vurulması olayına karıştığı belirlenen M.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, olay dün 17.00 sıralarında meydana geldi. Fenerbahçe Mahallesi Dalyan Parkı içerisinde gelen silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edilirken olayda yaralanan S.O (46) hastaneye kaldırıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Yapılan çalışmalarda, yaklaşık 8-10 kişilik Galatasaray taraftar grubunun, yanlarında Galatasaray flaması açık vaziyette alkol aldıkları, bu sırada kimliği belirsiz bir şahsın 'Burada bu şekilde yapamazsınız' diyerek tepki göstermesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandığı, bu esnada şüpheli şahsın yanında bulunan silah ile önce havaya 6-7 el, ardından S.O (46) isimli şahsı yaraladığı belirlenmiştir.

Üsküdar'da gözaltına alındı

Çalışmalar kapsamında kimlik bilgileri belirlenen M.A isimli şüpheli şahıs, Üsküdar ilçesinde kaçmış olduğu araç, dar alan uygulamasında yakalanmış, araçta yapılan aramalarda olayda kullanmış olduğu tespit edilen silah muhafaza altına alınmıştır. Şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 8 farklı adres kontrol edilmiş, 20.05.2025 tarihinde M.A (24) isimli şüpheli şahıs yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, 'Kasten Yaralama' ve 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma' suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından 20.05.2025 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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