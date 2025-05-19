Galatasaray Şampiyonluk Kutlamasında Bıçaklı Kavga: İki Yaralı

Galatasaray Şampiyonluk Kutlamasında Bıçaklı Kavga: İki Yaralı
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İzmir'in Buca ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan ağabey ve kardeşi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'in Buca ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan ağabey ve kardeşi hastaneye kaldırıldı.

Yıkıkkemer Meydanı'nda takımlarının şampiyonluğunu kutlayan D.G.U. (34) ve kardeşi A.G.U. (28) ile şüpheliler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda ağabey ve kardeşi bıçakla hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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