Galatasaray, PAOK'u 3-1 Yenerek Avrupa Ligi'ne Başladı

(İSTANBUL )- Galatasaray, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan'ın PAOK takımını konuk etti. Galatasaray, evinde PAOK'u 3-1 yendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray Yunanistan'ın PAOK takımını ile karşı karşıya geldi. Rams Park Stadyumu'nda saat 22.00'da başlayan mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetti.

Maçta 48. dakikada PAOK oyuncusu Baba Rahman'ın kendi kalesine attığı golle Galatasaray 1-0 öne geçti. PAOK 67.dakikada Giannis Konstantelias'ın attığı golle durumu 1-1'e getirdi. 75. dakikada Yunus Akgün Galatasaray'ı öne geçiren golü attı ve durumu 2-1 yaptı. 90+5'te Mauro İcardi skoru belirleyen golü attı ve Galatasaray sahasında PAOK'u 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.