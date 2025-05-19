Galatasaray'ın 25. Şampiyonluğu Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın 25. Şampiyonluğu Coşkuyla Kutlandı
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İstanbul'da Galatasaraylı taraftarlar, takımının Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesiyle sokaklara döküldü. Taksim merkezi kutlamalara ev sahipliği yaparken, birçok ilçede araç konvoyları gerçekleştirildi.

İstanbul'da Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının şampiyon olmasını kutladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın, 25. şampiyonluğunu ilan etmesiyle sokaklara çıktı.

Taraftarlar kentin birçok meydanında toplanırken, şampiyonluk kutlamalarının merkezi ise Taksim oldu.

Meşale yakan ve ellerinde bayraklarla tezahüratlar yapan taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

Sultangazi'de bazı taraftarlar caddeyi trafiğe kapatırken, Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde ise kutlama sırasında bir İETT otobüsünün önünü kesti.

Avcılar'da konvoya katılan bir çekicinin üzerine binen taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Birçok ilçede de Galatasaraylı taraftarlar araçlarıyla korna çalarak caddelerde tur attı.

Kaynak: AA / Güncel
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