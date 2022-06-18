Galatasaray Başkanı Özbek: &quot;(Yeni teknik direktör) Önümüzdeki hafta belli olur&quot; - Haberler

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Galatasaray Başkanı Özbek: "(Yeni teknik direktör) Önümüzdeki hafta belli olur"

AA - İbrahim Saykılı - Güncel
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Özbek, Anıtkabir'den ayrılırken gazetecilerin soruları yanıtladı.

AA / İbrahim Saykılı - Güncel

Dursun Özbek Galatasaray Anıtkabir Güncel Haberler

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