Galatasaray Başkanı Özbek: "(Yeni teknik direktör) Önümüzdeki hafta belli olur"
AA - İbrahim Saykılı - Güncel
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Özbek, Anıtkabir'den ayrılırken gazetecilerin soruları yanıtladı.
Galatasaray'da teknik direktör kim olmalı? #Galatasaray | #DursunÖzbek— Haberler (@Haberler) June 11, 2022
AA / İbrahim Saykılı - Güncel