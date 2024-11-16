Üye Girişi
Haberler

G20 Zirvesi Öncesi Copacabana'da Açlık Çığlığı: 733 Boş Tabağı Terk Edildi

G20 Zirvesi Öncesi Copacabana'da Açlık Çığlığı: 733 Boş Tabağı Terk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde insan hakları aktivistleri, G20 Zirvesi öncesi açlıkla mücadele çağrısında bulunmak için 733 boş tabağı Copacabana Plajı'na bıraktı. Her bir tabak, dünyada açlık çeken 733 milyon insanı temsil ediyor.

RİO DE İnsan hakları aktivistleri, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi öncesinde, Copacabana Plajı'na dünya genelindeki 733 milyon açlık çeken insanı temsil eden 733 boş tabağı bırakarak zirveye katılacak liderlere, açlıkla mücadele çağrısında bulundu.

Rio de Janeiro, 18-19 Kasım tarihlerinde, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülke ve Avrupa Birliği'nin oluşturduğu G20'ye ev sahipliği yapacak.

Teması "adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek" olarak belirlenen zirve öncesinde, Rio de Paz ve Vatandaşlık Eylemi isimli sivil toplum kuruluşları açlıkla mücadele eylemi düzenledi.

Sosyolog ve insan hakları aktivisti Betinho'nun "Aç olanın acelesi var" sözünden yola çıkan grup üyeleri, her biri 1 milyon açlık çeken insanı temsil eden, üzerinde kırmızı haç işareti bulunan 733 tabağı Copacabana Plajı'na bıraktı.

Plajdaki boş tabaklar, Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada açlık çeken 733 milyon insanı temsil ediyor.

Kentin en hareketli noktası olan Copacabana Plajı'ndaki eyleme çok sayıda vatandaş da destek verdi.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel
İzmir'de yangında can veren kardeşlerin annesi o gün hurda toplamaya gitmemiş

Anne yangının çıktığı gün hurda toplamaya gitmemiş

 CHP lideri Özel'den teğmenler için ihraç talebine sert tepki

Disipline sevk edilen teğmenlere böyle destek çıktı: Fesli hocanız gibi...

 Trump'ın İran planı deşifre oldu, göreve gelir gelmez vereceği emir ortalığı karıştırabilir

Trump'ın Beyaz Saray'da vereceği ilk emir ortalığı karıştırabilir
Bakan Tekin'den müfredat eleştirilerine yanıt: Ne derseniz deyin devam edeceğim

"Ne kadar eleştirirseniz eleştirin, yine bunları yapacağım"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

EXXEN canlı maç izle! Karadağ-İzlanda canlı izleme linki!Karadağ-İzlanda maçı canlı yayın bilgileri… Türkiye-Galler maçı kaç kaç bitti? Türkiye-Galler maç sonucu! Türkiye-Galler maçı kaç kaç? Türkiye-Galler maç özeti! Merih Demiral kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merih Demiral hangi takımda oynuyor? Barış Alper Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Barış Alper Yılmaz'ın futbol kariyeri! TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 KASIM: Bu akşam TRT 1'de hangi diziler ve maçlar var? CANLI MAÇ İZLE! Türkiye-Galler TV8 canlı izle! Türkiye-Galler 16 Kasım canlı izle! Gönül Dağı 153. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? "Filme Gel" filmi nerede çekildi? Filme Gel konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 46. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? MİLLİ MAÇ CANLI İZLE! TV8 Türkiye-Galler maçı şifresiz mi, nereden izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.