Futbol Kursu Öğrencilerinden Orman Yangınlarına Dikkat Çeken Etkinlik

Futbol Kursu Öğrencilerinden Orman Yangınlarına Dikkat Çeken Etkinlik
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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki futbol kursu öğrencileri, orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla 'Ormanı Korumak, İnsanlığı Korumaktır' pankartıyla sahaya çıktı. Etkinlikte Kaymakam Tugay Kalkanlı da genç sporculara destek verdi.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde futbol kursu öğrencileri, "Ormanı Korumak, İnsanlığı Korumaktır" yazılı pankartla sahaya çıktı.

KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğitim alan 8-13 yaş grubu futbol kursu öğrencileri, orman yangınlarına dikkati çekmek amacıyla ilçe stadyumunda bir araya geldi.

Burada dikiş nakış kursiyerlerince dikilen brandaya öğrenciler ile öğretmenlerin iş birliğiyle yazdıkları "Ormanı Korumak, İnsanlığı Korumaktır" yazılı pankart genç sporcular tarafından açıldı.

Sarıoğlan Kaymakamı Tugay Kalkanlı da etkinliğe katılarak genç sporculara destek verdi.

Kaynak: AA / Hasan Baldık - Güncel
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