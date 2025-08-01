Futbol Kursu Öğrencilerinden Orman Yangınlarına Dikkat Çeken Etkinlik

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde futbol kursu öğrencileri, "Ormanı Korumak, İnsanlığı Korumaktır" yazılı pankartla sahaya çıktı.

KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğitim alan 8-13 yaş grubu futbol kursu öğrencileri, orman yangınlarına dikkati çekmek amacıyla ilçe stadyumunda bir araya geldi.

Burada dikiş nakış kursiyerlerince dikilen brandaya öğrenciler ile öğretmenlerin iş birliğiyle yazdıkları "Ormanı Korumak, İnsanlığı Korumaktır" yazılı pankart genç sporcular tarafından açıldı.

Sarıoğlan Kaymakamı Tugay Kalkanlı da etkinliğe katılarak genç sporculara destek verdi.