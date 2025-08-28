Fuat Çapa: 'Rakibimizden Daha İyi Oynadık'

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2-1'in rövanşında sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 0-0 berabere kalan Samsunspor'unfFutbol direktörü Fuat Çapa, "Rakibimizden daha iyi oynadık, daha coşkuluyduk, daha çok istekliydik." dedi.

Çapa, maçın ardından yaptığı açıklamada, iki karşılaşmanın değerlendirmesi sonucunda hak etmedikleri bir eleme olduğunu söyledi.

İyi oynadıklarını düşündüklerini belirten Çapa, "Deplasmanda iyi oynadık. İçeride de bugün gayet iyi oynadık. Girdiğimiz çok net pozisyonlar var. Onları değerlendirmiş olsaydık bugün tamamen değişik bir sonuç izlemiş olurduk. Savunma ağırlıklı, çok iyi organize olabile, bugüne kadar hep beraberliklerle grup atlamış bir takımdan bahsediyoruz. Bu ligi çok fazla oynanmış, deneyimli olan bir takıma karşı oynadık. Rakibimizden daha iyi oynadık, daha coşkuluyduk, daha çok istekliydik." diye konuştu.

Çapa, Samsun'da taraftar, takım ve şehrin Avrupa'ya hazır olduğunu "net" gösterdiğini sözlerine ekledi.