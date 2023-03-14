Freddy Kasırgası'nın Vurduğu Malavi'de Ölü Sayısı 99'a Yükseldi
Güncel Haberler
BLANTYRE, 13 Mart (Xinhua) -- Malavi'nin Blantyre kentinin Chilobwe kasabasında çamur temizleyen kurtarma ekipleri, 13 Mart 2023.
BLANTYRE, 13 Mart (Xinhua) -- Malavi'nin Blantyre kentinin Chilobwe kasabasında çamur temizleyen kurtarma ekipleri, 13 Mart 2023. Malavili yetkililer, Tropikal Freddy Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısının Pazartesi akşamı 99'a yükseldiğini ve kaydedilen ölümlerden 85'inin ticaret şehri Blantyre'de olduğunu doğruladı. (Fotoğraf: Joseph Mizere/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel