Fransız Lüks Yolcu Gemisi Alanya'ya Geldi
Fransa bayraklı 'Le Laperouse' adlı lüks yolcu gemisi, Antalya'nın Alanya ilçesine 148 turist getirdi. Yolcular, gümrük işlemlerinin ardından tarihi yerleri gezdi.
Antalya'nın Alanya ilçesine Fransa bayraklı lüks yolcu gemisi "Le Laperouse" 148 turist getirdi.
Antalya Limanı'ndan sonra rotasını Alanya ilçesine çeviren 131 metre uzunluğundaki gemide çoğu Fransız 148 yolcu ile 118 personel bulunduğu öğrenildi.
Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından kentteki tarihi yerleri ve çarşıyı gezdi.
"Le Laperouse'nin sonraki durağı Kuşadası Limanı olacak.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel