Tüm ülke bu adamı konuşuyor! Arazisinde 150 tondan fazla altın çıktı

Fransa'da çiftçi Michel Dupont'nun arazisinde, yaklaşık 4 milyar avro değerinde olduğu tahmin edilen 150 tondan fazla altın tespit edildi.

150 TONDAN FAZLA ALTIN BULUNDU





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