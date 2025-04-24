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Tüm ülke bu adamı konuşuyor! Arazisinde 150 tondan fazla altın çıktı

Tüm ülke bu adamı konuşuyor! Arazisinde 150 tondan fazla altın çıktı
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Fransa'nın Auvergne bölgesinde çiftçi Michel Dupont'nun arazisinde, yaklaşık 4 milyar avro değerinde 150 tondan fazla altın tespit edildi. Ekonomi uzmanları, söz konusu altının çıkarılmasının yüzlerce kişiye istihdam sağlayarak bölge ekonomisine ciddi katkı sunabileceğini ifade ederken çevre savunucuları ise böyle bir faaliyetin doğa üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini savunuyor.

Fransa'da çiftçi Michel Dupont'nun arazisinde, yaklaşık 4 milyar avro değerinde olduğu tahmin edilen 150 tondan fazla altın tespit edildi.

150 TONDAN FAZLA ALTIN BULUNDU


Fransız basınındaki haberlere göre, Dupont, Auvergne bölgesindeki tarım arazisinde dikkatini çeken bir alanda yaptığı kazı sırasında birkaç altın parçası buldu. Olay yerine gelen jeologlar tarafından yapılan incelemelerde, söz konusu arazide 150 tondan fazla altın bulunduğu tespit edildi.

BÖLGE EKONOMİSİNE CİDDİ KATKI SAĞLAYACAK


Altın yatağının yaklaşık 4 milyar avro değerinde olduğu tahmin edilirken bu, ülkede son yıllarda yapılan en büyük altın keşiflerinden biri olarak değerlendirildi.
Resmi makamlar, bölgede doğanın korunmasına yönelik araştırmalar yapılmasını talep ederek Dupont'nun arazisinde altın çıkarılmasına şimdilik izin vermedi. Fransa'da altın yataklarının işletilmesi hükümetin yetki alanına giriyor.
Ekonomi uzmanları, söz konusu altının çıkarılmasının yüzlerce kişiye istihdam sağlayarak bölge ekonomisine ciddi katkı sunabileceğini ifade ederken çevre savunucuları ise böyle bir faaliyetin doğa üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini savunuyor.
Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıE Ozturk:

yalan haber

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Haber YorumlarıYusuf KARAKUŞ:

Fransa'da da mı seçim yaklaştı yoksa

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Haber Yorumlarıali ihsan çakır:

Her yeri delik deşik edip tüm doğayı zehirlemektense böyle daha dar alanlarda çalışmak daha az zarar verir gibi geliyor.Hatta birazını biz satın alalım da doğamızı maden arayarak mahvetmekten kurtaralım.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Hükümetin kontrolünde olması en güzel şey iste. Biz de izin alan köşe oluyor.

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