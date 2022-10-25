Fransa Massif Central Bölgesinde Lityum Madeni Çıkaracak

Fransa'nın Imerys madencilik grubu Pazartesi günü, Fransa'nın Massif Central bölgesinin Allier bölümünde keşfedilen ve yılda 34.000 ton lityum hidroksit veya 700.

Fransa'nın Imerys madencilik grubu Pazartesi günü, Fransa'nın Massif Central bölgesinin Allier bölümünde keşfedilen ve yılda 34.000 ton lityum hidroksit veya 700.000 elektrikli araç bataryası üretimine yetecek miktarda lityum rezervinin çıkarılmaya başlanması için yakında işlemlere başlayacağını duyurdu.

Keşfi yapılan maden yaklaşık 25 yıllık işletme ömrüne sahip olacak. Şirket 2028 başında faaliyete geçmeyi planlıyor.

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire Pazartesi günü, "Çevre ve iklim açılarından örnek niteliğinde olan bu proje lityum ithalatımızı büyük ölçüde azaltacak" dedi.

Imerys, şimdiye dek seramik veya çini üretiminde kullanılan kaolin çıkarılan madene bir milyar euro yatırım yapmayı planlıyor. Şirket 1.000 kişiye doğrudan veya dolaylı istihdam sağlamayı umuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Fransa'nın Beauvoir kentinden bildiriyor. (XHTV)