Fransa Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard ASELSAN'ı Ziyaret Etti

Fransa Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard ASELSAN'ı Ziyaret Etti
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Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard, ASELSAN'ı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı ve şirketin çalışmalarını inceledi. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ziyareti uluslararası iş birlikleri açısından önemli olarak değerlendirdi.

FRANSA Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard, ASELSAN'ı ziyaret etti. Burkhard, yetkililerden bilgi aldı ve çalışmaları yakından inceledi.

Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard, ASELSAN'ı ziyaret etti. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard'ı ASELSAN'da ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Uluslararası alanda iş birliklerimizi sürdürerek küresel ölçekte de güvenliğe katkı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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