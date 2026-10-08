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Fransa, dizel fiyatını düşürmek için 10 milyon varil rezervi serbest bırakacak

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Fransa, dizel fiyatını düşürmek için 10 milyon varil rezervi serbest bırakacak
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Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, akaryakıt piyasasındaki baskıyı hafifletmek için stratejik rezervlerden 10 milyon varil dizel serbest bırakılacağını duyurdu. Önlemle dizelin litre pompa fiyatının yaklaşık 12-18 sent düşmesi, uygulamanın üç ay sürmesi bekleniyor.

PARİS, 8 Ekim (Xinhua) -- Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, akaryakıt piyasası üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla stratejik rezervlerden 10 milyon varil dizeli serbest bırakacaklarını duyurdu.

Lecornu çarşamba günü yaptığı açıklamada, serbest bırakılacak rezervlerin ülkedeki distribütörlerin kullanımına sunulacağını söyledi. "Bu önlem sayesinde dizelin litre başına pompa fiyatı otomatik olarak yaklaşık 12-18 sent düşecek" diyen Lecornu, üç ay sürmesi beklenen uygulamaya yönelik kararnameyi kısa süre içinde imzalayacağını ifade etti.

Lecornu, Fransız devletine ait elektrik şirketi EDF'ye de kışın elektrik fiyatlarının artmasını önlemek üzere üretim kapasitesini en üst düzeye çıkarma çağrısında bulundu.

Fransa'nın stratejik rezerv kullanma kararında Ortadoğu'daki çatışmalar ile Hürmüz Boğazı'nın trafiğe kapanmasının piyasa üzerinde oluşturduğu ek baskılar nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki artışların devam etmesi etkili oldu.

Fransız televizyon kanalı TF1 salı günü ülkede ortalama olarak dizelin litresinin 2,35 euro (2,63 ABD doları), en çok satılan benzin türü olan SP95-E10 benzininin litresinin ise 2,14 euro (2,40 ABD doları) olduğunu bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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