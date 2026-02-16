Haberler

Fransa'dan Türkiye'ye Üst Düzey Ticaret Ziyareti

Güncelleme:
Fransa'nın Dış Ticaret ve Yatırımların Desteklenmesinden Sorumlu Bakanı Nicolas Forissier, 16-17 Şubat 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretin amacı, Türkiye ile Fransa arasındaki ekonomik diyaloğu derinleştirmek ve ikili ekonomik ilişkileri güçlendirmek.

(ANKARA) - Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı nezdinde Dış Ticaret ve Yatırımların Desteklenmesinden Sorumlu Bakanı Nicolas Forissier, 16-17 Şubat 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, ziyarete ilişkin "Önemli ekonomik, sanayi ve ticari yeniden yapılanmaların vuku bulduğu uluslararası bir bağlamda gerçekleşen bu ziyaret, Avrupa Birliği bağlamında önemli bir ekonomik iştirak ve stratejik bir aktör konumundaki Türkiye ile Fransa arasındaki ekonomik diyaloğun derinleştirilmesini amaçlamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Forissier'in 16-17 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştrimeyi planladığı ziyaret kapsamında, Türk Ticaret ve Sanayi bakanlarıyla bir araya gelmesi, pazarlara erişim, sanayi, işbirliği ve karşılıklı yatırımların ele alınması öngörülüyor. Bakan ayrıca, ikili ekonomik ilişkilerin kurumsal çerçevesini oluşturan Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) toplantısına katılacak ve iş dünyası temsilcileriyle görüşecek.

İstanbul programı çerçevesinde ise Fransız-Türk İş Forumu'nun açılışını yapması planlanan Forissier'in, iki ülke şirketleri arasındaki ortaklıkların öne çıkarılacağı etkinlikte temaslarda bulunacağı bildirildi. Ziyaret sırasında, Fransız kamu yatırım bankası Bpifrance ile Türk ortakları arasında niyet mektuplarının imzalanmasının da gündemde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ziyaretin sürdürülebilir ve dengeli bir ortaklık temelinde Fransız-Türk ekonomik iş birliğini güçlendirmeyi ve Fransa'nın Türk yatırımcılar açısından cazibesini artırmayı amaçladığı vurgulandı.

