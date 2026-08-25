Fransa'da Gazze fotoğrafına sansür

Fransa'da düzenlenen uluslararası spor fotoğrafları festivalinde Filistinli bir fotoğrafçının Gazze'de çektiği fotoğraf kaldırıldı.

Ülkenin yerel Le Pays d'Auge gazetesinin haberine göre, Normandiya bölgesindeki ünlü sahil kasabası Deauville'de uluslararası Deauville Spor Fotoğrafları Festivali düzenlendi.

Festival organizatörleri, isimsiz gelen bazı talepler üzerine Associated Press (AP) için çalışan Filistinli Jehad Alshrafi'nin fotoğrafını kaldırdı.

Organizatörler Filistinli fotoğrafçı Alshrafi'nin Gazze'de çektiği fotoğrafı, bir grup bisikletçinin yer aldığı başka bir fotoğrafla değiştirdi.

Festivale ev sahipliği yapan yerel yetkililer, Gazze'de çekilen fotoğrafın kaldırıldığını doğruladı ancak bu adımın hangi talep ve gerekçeyle atıldığına ilişkin bilgi vermedi.

Filistinli Alshrafi'nin 14 Şubat'ta çektiği fotoğrafta, Gazze'de yıkıntıların arasında Gazzeli ve Mısırlı oyuncularının futbol oynadığı görülüyor.

Sosyalist Parti (PS) üyesi yerel siyasetçi Sylvain Larcher'in fotoğrafın festivalden kaldırıldığını fark edip tepki göstermesi üzerine olay kamuoyuna yansımıştı.

Öte yandan, sosyal medyada İsrail hükümeti yandaşı kullanıcılar, organizatörlerin bu hamlesini memnuniyetle karşılamıştı.

Kaynak: AA