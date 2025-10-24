Fransa'da Sosyalist Parti, Hükümeti Düşürmek İçin Gensoru Önergesi Verecek

Fransa'da Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure, 2026 bütçesinde değişikliğe gidilmezse hükümeti düşürmek için sosyalistlerin gensoru önergesine destek vereceğini açıkladı.

Fransa'da hükümetin 2026 bütçe projesi, Ulusal Meclis Finans Komisyonu'nda 20-22 Ekim'de görüşüldü.

Hükümet ve muhalefet arasında bütçedeki gelir kaynakları hakkında komisyonda anlaşma sağlanamadı.

Milletvekilleri, komisyon görüşmelerinde bütçe projesinin gelirlerine ilişkin kısmı 22 Ekim'de reddetti.

Sosyalistler, 2026 bütçe projesinde değişiklik yapması için hükümet üzerinde baskı kurmak istiyor.

Faure, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, eğer daha fazla vergi adaleti için 2026 bütçe ve sağlık sigortası bütçesiyle ilgili bir değişiklik olmazsa, sosyalistlerin, hükümeti düşürmek için gensoru önergesine destek vereceğini belirtti.

Değişiklik yapılmaması halinde söz konusu bütçe projelerine karşı oy vereceklerini belirten Faure, "Zenginlerden bir şey talep etmeden, emeklilerden, hastalardan, gençlerden, orta ve işçi sınıfından çaba sarf etmesini isteyemeyiz." şeklinde konuştu.

Faure, konuk olduğu Fransız BFMTV kanalında, hükümetin bütçe projesinde değişiklik yapması için 27 Ekim'e kadar bekleyeceklerini vurguladı.

2026 bütçe projesi yerel saatle 15.00'de Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başladı.

Muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi bu projenin görüşülmeden reddedilmesini öngören ön ret önergesini Meclis'e sundu.

Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda 258 "hayır" oyuna karşı 60 "evet" oyu alan önerge, çoğunluk sağlanamadığı için reddedildi.

Bütçe anlaşmazlıkları Fransa'da siyasi istikrarsızlığa yol açıyor

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan olarak atamıştı.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren, Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini açıklamıştı.

François Bayrou hükümeti, 8 Eylül'de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düşmüştü. Macron, 9 Eylül'de Savunma Bakanı olarak görev yapan Sebastien Lecornu'yu başbakan olarak atamıştı.

Fransa'da 5 Ekim'de yeni hükümeti kuran Lecornu, gelen tepkiler üzerine 1 gün sonra istifa etmişti. Macron, 10 Ekim'de Lecornu'yu yeniden başbakanlık görevine atamıştı.

Lecornu, yeni hükümeti 12 Ekim'de kurmuştu. Muhalefet hükümeti düşürmek için Ulusal Meclis'e verdiği 2 ayrı gensoru önergesi 16 Ekim'de reddedilmişti.

PS milletvekillerinin çoğu önergeye destek vermeyerek, Lecornu hükümetinin düşmesini engellemişti.