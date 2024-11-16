Üye Girişi
Haberler

Sarı Yelekliler Paris sokaklarında: Macron'a protesto

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekliler, hareketin 6. yıl dönümü nedeniyle gösteri düzenledi. Hükümeti ve Cumhurbaşkanı Macron'u eleştiren Sarı Yelekliler, hayatını kaybeden arkadaşları için saygı duruşunda bulundu.

Fransa'da 2018 yılında başlayan Sarı Yelekliler Hareketi kapsamında yürüyüş düzenleyen göstericiler, Paris'i "Macron istifa" sloganlarıyla inletti. Fransa'da 17 Kasım 2018'de başlayan Sarı Yelekliler Hareketi 6. yıldönümü dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Köylülerin kullandığı mazot için yapılan akaryakıt zammına karşı başlatılan ve ülke geneline yayılan Sarı Yelekliler Hareketi'nin Paris'teki yürüyüşünde önceki yıllara göre katılımın düştüğü görülse de yüzlerce kişi Louvre Müzesi'nde bir araya geldi. Pigalle'e doğru yürüye göstericiler, "Her zaman ayaktayız asla diz çökmeyeceğiz", "Vatandaş girişimi referandumu", "Sarı Yelekliler Birliği" pankartları taşırken, "Macron istifa", "Sarı Yelekliler Meydanlarda" gibi sloganlar attı.

SARI YELEKLİLER: "BU EYLEM ŞEKLİ BİTTİ, BAŞKA BİR ŞEYE GEÇİLMESİ GEREKİYOR"

Konuşma yapan Sarı Yelekli gösterici, "Bu eylem şekli bitti başka bir şeye geçilmesi gerekiyor. Yapılanların hiçbir şeye yaramadığını gördük. Eylemlere başladığımızda mazot 1,30 euroydu. Şimdi ise, 1,68 euro civarında. Değişen bir şey olmadığının farkındayız" şeklinde konuştu.Sarı Yelekliler HareketiSarı Yelekliler Hareketi, Fransa'da akaryakıt zamları ve kötü giden ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Her Cumartesi düzenlenen yürüyüşlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına karşı büyük tepki vardı. Düzenlenen yürüyüşlerde polis ile göstericiler arasında şiddet olayları yaşanmış, yüzlerce kişi yaralanırken çok sayıda kişi bazı önemli uzuvlarını kaybetmişti. Restoran ve mağazalar yağmalanmış, birçok iş yeri tahrip edilmişti. Olaylarda yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Sarı Yelekliler Paris sokaklarında: Macron'a protesto
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANSU SARITAYLI - Güncel
Bu hafta TBMM'ye geliyor! Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak

Bu hafta TBMM'ye geliyor! Cezası 192 bin liraya çıkacak

 CHP'li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti

"Tek bir harf değişti 1 milyar gitti"

 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Yapay zekanın da bir tahmini var

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Yapay zekanın da bir tahmini var
RTÜK Başkanı'ndan son uyarı: İlke kararlarına uymazlarsa toptan yok ederiz

"Bunu yapmazlarsa toptan yok ederiz"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 16 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? Benzine indirim var mı? Benzin ve motorin güncel fiyatları (16-17 Kasım akaryakıt fiyatları) CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Türkiye-Galler maçından kareler! Türkiye-Galler maçından unutulmaz anlar… Yunus Akgün kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yunus Akgün hangi takımda oynuyor? EXXEN canlı maç izle! Karadağ-İzlanda canlı izleme linki!Karadağ-İzlanda maçı canlı yayın bilgileri… Türkiye-Galler maçı kaç kaç bitti? Türkiye-Galler maç sonucu! Türkiye-Galler maçı kaç kaç? Türkiye-Galler maç özeti! Merih Demiral kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merih Demiral hangi takımda oynuyor? Barış Alper Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Barış Alper Yılmaz'ın futbol kariyeri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.