Fransa'da Şampiyonlar Ligi Kutlamasında Araç Kalabalığa Daldı: 4 Yaralı

Fransa'da Şampiyonlar Ligi Kutlamasında Araç Kalabalığa Daldı: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Grenoble şehrinde, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kutlayan kalabalığın arasına giren bir araç 4 kişiyi yaraladı. Sürücü gözaltına alındı.

- Fransa'da şampiyonlar ligi kutlamasında araç kalabalığın arasına daldı: 4 yaralı

Sürücü gözaltına alındı

PARİS - Fransa'nın Grenoble şehrinde dün akşam bir aracın Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasını kutlayan kalabalığın arasına dalması sonucu 4 kişi yaralandı.

Fransa'da Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması coşkuyla kutlandı. Ülke genelinde sokaklara çıkan taraftarlar, tezahüratlarla kupa zaferinin coşkusunu yaşadı. Keyifli giden kutlamalar sırasında istenmeyen olaylar da yaşandı. Fransa'nın Grenoble şehrinde dün akşamki kutlamalar sırasında bir araç, kalabalığın arasına daldı. Olayda aynı aileden 4 kişi yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Yaklaşık 30 itfaiyeci ve acil sağlık görevlileri olay yerine sevk edilirken, yaralılar Grenoble Alpes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Grenoble yetkilisi olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir araç görünüşe göre kontrolünü kaybederek 4 kişiye çarptı" dedi.

Fransız polisi, olaydan birkaç dakika sonra sürücünün yakalanarak gözaltına alındığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de korkutan deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim' talimatı

Erdoğan talimatı verdi! Binlerce kişinin mağduriyeti son bulacak
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken 'Filistin'e özgürlük' diye bağırdı

Kafese sıkıştırdığı İsrailli rakibini döverken aynı cümleyi tekrarladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şarkıcı Şimal Gülen son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcı hayatının baharında sonsuzluğa uğurlandı
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu

Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu
Rıza Çalımbay Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı

Küme düşen Sivasspor'u bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan Ali Koç'a çağrı: Taraftarımın yanındayım

Güzel şarkıcı artık dayanamadı! Ali Koç'a böyle seslendi
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Sabah çiçek aldığı eşini öğlen silahla vurdu

Sabah çiçek aldığı eşini öğlen çocuklarının önünde silahla vurdu
Milyonlarca sürücünün ehliyeti tehlikede

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Ehliyetleri iptal edilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.