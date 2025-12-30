Fransa'da belirli ürünlerdeki "sonsuz kimyasallara" 1 Ocak'tan itibaren yasak getiriliyor

Fransa'da tekstil, ayakkabı, kozmetik gibi belirli ürünlerdeki "sonsuz kimyasallar" olarak da bilinen perfloroalkil ve polifloroalkil maddeler (PFAS), 1 Ocak'tan itibaren yasaklanacak.

Fransa'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, ülkede, 1 Ocak'tan itibaren tekstil, ayakkabı, kozmetik ve kayak mumu gibi belirli ürünlerdeki PFAS'a yasak getirilecek.

Bu yasak, ülkede üretilen, satışa sunulan, ihraç ve ithal edilen yeni ürünler için geçerli olacak.

Ordu için kullanılan güvenlik ekipmanları gibi bazı ürünler, bu yasaktan muaf tutulacak.

1 Ocak 2026'dan önce stoklarda bulunan ürünlerin elden çıkarılması için 12 ay süre tanınacak.

Fransız Parlamentosu, şubatta "sonsuz kimyasallar" olarak da bilinen PFAS içeren bazı ürünlerin üretilmesini, satışa sunulmasını, ihraç ve ithal edilmesini yasaklayan yasayı kabul etmişti.