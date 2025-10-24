Haberler

Fransa'da Paraşüt Etkinliğinde Irkçı Provokasyon: Soruşturma Başlatıldı

Güncelleme:
Fransa'nın Aube vilayetinde bir paraşüt kulübünün düzenlediği etkinlikte, katılımcıların Ku Klux Klan kıyafetlerini giymesi ve bazı kişilerin yüzlerini siyaha boyaması sebebiyle savcılık soruşturma başlattı. Olay, nefret ve şiddet içeren eylemler olarak değerlendiriliyor.

Fransa'da, bir paraşüt kulübünün düzenlediği etkinlikte katılımcıların ırkçı örgüt Ku Klux Klan'ın (KKK) kıyafetlerini giymesi ve bazı kişilerin yüzlerini siyaha boyamasının ardından soruşturma başlatıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Troyes savcılığı, Aube vilayetindeki bir etkinlikte katılımcıların KKK kıyafetlerini giymesinin ardından "etnik köken, ulus, ırk veya din nedenle nefret ve şiddete alenen tahrik etme" suçlamasıyla dün soruşturma başlattı.

Savcılık, olaya tanık olan bazı kişileri dinlediklerini ve teknik araştırmaların devam ettiğini bildirerek olaya karışan kişilerin kimliğinin tespit edildiğini ve yakın zamanda ifade vereceklerini aktardı.

Fransa Paraşüt Federasyonu Başkanı Yves-Marie Guillaud, etkinlikte yüzlerini siyaha boyayan 3 kişinin Paris İtfaiye Teşkilatından olduğunu belirtti.

Paris İtfaiye Teşkilatı bu hafta söz konusu kişilerden 2'si hakkında teşkilat bünyesinde soruşturma başlattığını ve olayın doğrulanması durumunda ilgili personele karşı örnek teşkil edecek disiplin adımlarını uygulanacağını açıkladı.

Aube vilayetindeki Brienne-le-Chateau kasabasındaki bir paraşüt kulübü 18 Ekim'de bir etkinlik düzenlemişti.

Sosyal medyaya kısa süreliğine yansıyan görüntülere göre, etkinliğe katılan 5 kişi, KKK örgütünün kıyafetlerini giydi ve yakılan büyük bir ateşin önünde yüzleri siyah renge boyalı 3 kişiyi "boğuyormuş" taklidi yapmıştı.

Fransa Paraşüt Federasyonu olayla ilgili bu hafta savcılığa şikayette bulunmuştu.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
