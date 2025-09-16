Haberler

Fransa'da Kültür Bakanı Rachida Dati'ye Yönelik Ön Soruşturma

Fransa'nın düşen hükümetinin Kültür Bakanı Rachida Dati hakkında, lüks takılarını Kamu Hayatında Şeffaflık Yüksek Otoritesine bildirmediği gerekçesiyle ön soruşturma başlatıldı. Paris Savcılığı, Dati'nin, takılarını bildirmediğini açıkladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris Savcılığı, Dati'nin, takılarını HATVP'ye bildirmediği için ön soruşturma başlattığını bildirdi.

Soruşturma, Paris adli polisinin mali ve yolsuzlukla mücadele birimi tarafından yürütülecek.

Fransız Liberation gazetesi, nisan ayında, Dati'nin 420 bin avro değerindeki 19 lüks takısını HATVP'ye bildirmediğini iddia etmişti.

Fransa'da siyasetçilerin 10 bin avrodan fazla değeri olan takılarını resmi makamlara bildirmesi gerekiyor.

