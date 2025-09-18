Fransa'da Kemer Sıkma Politikalarına Tepki: 128 Gözaltı ve Ülke Genelinde Eylemler

Fransa'da, iktidarın kemer sıkma politikalarına tepki olarak düzenlenen gösterilerde 128 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ulusal basına göre, Fransa'da önde gelen işçi sendikalarının çağrısıyla iktidarın kemer sıkma politikalarına karşı ulaşım, sağlık, eğitim gibi sektörlerde çalışanlar greve giderken ülke genelindeki eylemler devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, ülke genelinde 250 noktada eylem düzenlenirken, yaklaşık 243 bin kişinin katıldığı gösterilerde gözaltı sayısı 128 oldu. Ayrıca eylemlerde 7 polis yaralandı.

Paris'teki ana gösteri yerel saatle 14.00'te Bastille Meydanı'nda başladı. Başkentteki bir grup eylemci, güvenlik engellerini aşarak Ekonomi Bakanlığının bahçesine girdi. Eylemciler, bir müddet slogan attıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Millet Meydanı istikametinde yürüyen göstericiler, " ( Fransa Cumhurbaşkanı) Macron istifa. Genel grev", "Vergi Adaleti, İklim Adaleti, Zenginleri vergilendirin" yazılı pankartlar taşıdı.

Nantes, Rennes gibi kentlerde de polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı, polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Öte yandan, güneydeki Akdeniz kenti Marsilya'da polis memurları, yerdeki bir kadın göstericiyi "defol" diyerek tekmeledi ve itti.

Ayrıca kentte farklı bir noktada eylemciler, İsrail'e makineli tüfek mermisi üretmekle suçladıkları Eurolinks fabrikasının girişini çöp kutuları, araç lastikleri ve ahşap paletlerle kapattı.

Eylemciler, paletlerle yaptıkları barikatın üzerine "Soykırımcı fabrikayı kapatalım" yazılı afiş astı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin kurucu lideri Jean-Luc Melenchon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan eylemler bağlamında yaptığı açıklamada, Bakan Retailleau'nun buna ihtiyaç duyduğu için ülkede şiddeti provoke ettiğini savundu.

Melenchon, Retailleau'yu provokasyon yapmak, Fransızları birbirine düşürmek ve ırkçı nitelikli suçlar işlendiğinde buna sessiz kalmakla suçladı.