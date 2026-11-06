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Fransa'da hayat pahalılığına karşı protestolarda 448 kişi gözaltına alındı

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Fransa'da hayat pahalılığı ve maaş artışı talebiyle dün düzenlenen gösterilerde 448 kişi gözaltına alındı, 53 kolluk kuvveti mensubu yaralandı. Gösteriler 17 Ekim'den bu yana en yüksek katılımlı oldu; resmi verilere göre yaklaşık 600 bin, sendikalara göre 1,6 milyon kişi katıldı.

Fransa'da hayat pahalılığına karşı ve maaş artışı talebiyle düzenlenen gösteriler kapsamında 448 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, İçişleri Bakanlığı, Fransa'da işçi sendikalarının çağrısıyla dün ülkede düzenlenen gösterilerde 53 kolluk kuvveti mensubunun yaralandığını bildirdi.

Bakanlık ayrıca, gösterilerde 448 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Fransızlar 17 Ekim'den bu yana hayat pahalılığına karşı sokaklara inerken, dünkü gösteriler bu tarihten bu yana en yüksek katılımlı gösteriler olarak resmi kayıtlara geçti.

Resmi verilere göre dünkü gösterilere yaklaşık 600 bin kişi katılırken, sendikalar bu sayıyı 1,6 milyon olarak açıklamıştı.

Göstericiler, maaşlarının artırılmasını ve kamu servislerindeki bütçe kesintilerine son verilmesini de talep etmişti.

Başkent Paris'te ve kuzeydeki Lille kentinde düzenlenen gösterilerde polis, bazı göstericilere biber gazı ve copla müdahale etmişti.

Kaynak: AA
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